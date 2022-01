Fête des Tisserands Quintin, 30 juillet 2022, Quintin.

Fête des Tisserands Quintin

2022-07-30 10:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

Quintin Côtes d’Armor Quintin

Quintin, Petite Cité de Caractère de Bretagne®, possède une histoire tissée avec du lin ! De 1650 à 1830, la cité médiévale est en effet reconnue comme le centre commercial le plus important de la Manufacture des toiles « Bretagnes ». Les toiles tissées à Quintin étaient renommées pour leur finesse et leur blancheur et exportées vers l’Amérique latine via le port de Saint-Malo. Son patrimoine architectural est le témoin de cette période prospère. Ainsi, chaque été, il est célébré lors de la Fête des Tisserands. Durant une journée, vous êtes invités à faire un formidable bond dans le passé afin de découvrir le parcours et la transformation du lin, de la graine à la toile : valorisation du savoir-faire, marché des artisans, animations et spectacles. Accessible à tous, l’entrée est gratuite et l’ambiance festive et conviviale.

fete.des.tisserands@gmail.com http://www.quintin.fr/ville_de_quintin/associations-et-manifestations/fete-des-tisserands/

