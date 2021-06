Forges-les-Bains Forges-les-Bains Essonne, Forges-les-Bains Fête des Thermes Forges-les-Bains Forges-les-Bains Catégories d’évènement: Essonne

Fête des Thermes Forges-les-Bains, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Forges-les-Bains. Fête des Thermes 2021-07-02 19:00:00 – 2021-07-02 04:00:00 Stade de Forges-les-Bains Parc des Thermes

Forges-les-Bains Essonne Forges-les-Bains Essonne Île-de-France La Fête des Thermes est un rendez-vous incontournable de Forges-les-Bains. Au programme : soirée disco, feu d’artifice, ciné en plein air… Un week-end de détente et de fête dont nous avons tous besoin ! communication@forges-les-bains.fr +33 1 64 91 03 29 https://www.forges-les-bains.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par Communauté de Communes du Pays de Limours

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Forges-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Forges-les-Bains Adresse Stade de Forges-les-Bains Parc des Thermes Ville Forges-les-Bains lieuville 48.63034#2.0822