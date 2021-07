Sainte-Catherine Sainte-Catherine Rhône, Sainte-Catherine Fête des Têtes Plattes Sainte-Catherine Sainte-Catherine Catégories d’évènement: Rhône

Fête des Têtes Plattes Sainte-Catherine, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Sainte-Catherine. 2021-07-04 – 2021-07-04 Stade Route de St Apollinaire

Sainte-Catherine Rhône Sainte-Catherine Fête de village pour se retrouver : animations gratuites offertes par les associations de la commune, fanfare, feu d’artifice sur l’étang, buvette et snack. +33 4 78 81 80 10 dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Sainte-Catherine Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Catherine Adresse Stade Route de St Apollinaire Ville Sainte-Catherine lieuville 45.59662#4.5704