**IMMANQUABLE : 4 et 5 décembre de 10h à 18h en continu !** **28 lycées viticoles représentés** **Plus de 50 références de vins à découvrir** **Plus de 100 élèves pour vous accueillir** **Chaque année, et depuis 25 ans maintenant**, la Fête des Terroirs constitue une opportunité de découverte conviviale des produits des lycées viticoles de France mais aussi l’occasion pour nos jeunes de vous faire partager leur passion pour la vigne et le vin. L’ensemble du personnel – les équipes pédagogiques comme celles des services techniques et de l’exploitation – s’associe aux élèves, étudiants et apprentis pour que cette journée soit une réussite et incarne notre sens de l’accueil autant que notre fierté d’appartenir à l’Enseignement Agricole. Les bénéfices dégagés lors de cette manifestation seront dédiés au financement des voyages d’étude et des sorties pédagogiques. **Dans l’atmosphère feutrée de nos chais**, laissez-vous guider par nos élèves et étudiants pour un tour de France des vins et des produits du terroir: spécialités gastronomiques du Périgord, fromages, salaisons, huîtres Marennes d’Oléron, brioches, jus de fruits, terrines de poissons… Possibilité de restauration sur place Toutes les informations sur: [[https://www.chateaugrandbaril.com/fete-des-terroirs-2021/](https://www.chateaugrandbaril.com/fete-des-terroirs-2021/)](https://www.chateaugrandbaril.com/fete-des-terroirs-2021/) **Evènement soumis au contrôle du passe sanitaire**

Entrée à 6€ comprenant un verre de dégustation

vins et gastronomie des lycées agricoles français

Lycée Viticole de Libourne-Montagne 38 Route de goujon, 33570 Montagne Montagne Gironde



