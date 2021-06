Fête des Terrasses Fuveau, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Fuveau.

Fête des Terrasses 2021-07-01 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-01 23:59:00 23:59:00 Village Chez les restaurateurs et bar participants

Fuveau Bouches-du-Rhône Fuveau

Pour la deuxième édition de « la Fête des Terrasses »; les restaurateurs fuvelains ouvriront leurs terrasses pour un moment de partage, de convivialité et pourquoi pas avec ambiance musicale…



Liste des restaurateurs participants :

Quartier St Charles :



– Le Provence : 04 42 53 25 43



– Le St Charles : 04 42 65 01 95



La Barque et alentours :



– Les copains d’Abord : 04 42 52 27 68



– Le Domaine de Fuveau : 04 42 68 06 32



– Le Rendez-vous : 09 67 21 22 14 / 06 27 06 34 15



Centre village :



– Brasserie des Joyeux : 04 42 68 01 81 – ambiance musicale funk et année 80. Vente d’assiettes à partager de charcuterie et fromage à 8€ . Bouteille de rosé IGP du Var Argent à 10€ et bouteille de blanc ou rouge , cote du Rhône « Reserve des Armoiries » à 10€



– O’ Bistrot gourmand : 04 42 69 81 84



– Chez Titi : 04 42 26 99 85



– Pizza Caffé : 04 42 68 08 82



– Susaké : 04 42 54 46 05



– Le Frelon d’Or : 04 88 41 55 98 . A partir de 17h et jusqu’à minuit, avec un concert du Bonaventur Trio de 18h30 à 22h : le contrebassiste et les 2 guitaristes interpréteront jazz manouche, swing et bebop.

Pour la deuxième année, les bars, les cafés et les restaurants du village accueilleront le public pour célébrer le retour à la vie!

+33 4 42 65 65 00

