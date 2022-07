Fête des Tartines Oyé Oyé Catégories d’évènement: Oyé

Saône-et-Loire Oyé EUR La Mémoire d’Oyé organise sa fête des tartines avec les musiciens du GRETT (musique et danses traditionnelles, initiation à la danse).

A cette occasion, le musée sera ouvert jusqu’à 22h pour découvrir ou redécouvrir l’exposition « Modernisme au fil du temps ». Un buffet de tartines et buvette seront à votre disposition. memoire.oye@free.fr +33 3 85 25 89 84 https://memoire-oye.jimdo.com/ La Mémoire d’Oyé organise sa fête des tartines avec les musiciens du GRETT (musique et danses traditionnelles, initiation à la danse).

