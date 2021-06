Paris Môm Didot Paris Fête des squ’arts Môm Didot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête des squ’arts Môm Didot, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Fête des squ’arts

Môm Didot, le jeudi 1 juillet à 18:00

L’équipe de Mom’Didot est heureuse de vous inviter à la fête des Squ’art le jeudi 1er juillet de 18h à 20h. Vous pourrez découvrir les créations des enfants réalisées tout le long de l’année et la soirée sera ponctuée par plusieurs ateliers artistiques animés pas les artistes de Môm’Didot et du théâtre Monfort.

Entrée libre

Vernissage à Môm’Didot Môm Didot 4 square André Lichtenberger 75014 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Môm Didot Adresse 4 square André Lichtenberger 75014 Ville Paris lieuville Môm Didot Paris