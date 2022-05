Fête des sports et des loisirs Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Masevaux-Niederbruck

Fête des sports et des loisirs Masevaux-Niederbruck, 26 juin 2022, Masevaux-Niederbruck. Fête des sports et des loisirs Masevaux-Niederbruck

2022-06-26 – 2022-06-26

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Venez bouger en famille ! nDécouvrez les activités sportives et de loisirs proposées au COSEC de Masevaux-Niederbruck durant toute cette journée à travers les parcours mis en place et les démonstrations des associations; nOrganisé par la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, la Ville de Masevaux et les associations locales. Venez bouger en famille ! nDécouvrez les activités sportives et de loisirs proposées au COSEC de Masevaux-Niederbruck durant toute cette journée à travers les parcours mis en place et les démonstrations des associations; Venez bouger en famille ! nDécouvrez les activités sportives et de loisirs proposées au COSEC de Masevaux-Niederbruck durant toute cette journée à travers les parcours mis en place et les démonstrations des associations; nOrganisé par la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, la Ville de Masevaux et les associations locales. Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Masevaux-Niederbruck Autres Lieu Masevaux-Niederbruck Adresse Ville Masevaux-Niederbruck lieuville Masevaux-Niederbruck Departement Haut-Rhin

Fête des sports et des loisirs Masevaux-Niederbruck 2022-06-26 was last modified: by Fête des sports et des loisirs Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck 26 juin 2022 Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin