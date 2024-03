Fête des sports et de la jeunesse Parc des sports Lambesc, samedi 1 juin 2024.

En cette année plus que jamais sportive, Lambesc se met aux couleurs de l’olympisme et célèbre le sport dans tous ses états.

Tout au long de la journée venez vous initier !

Au programme de nombreuses animations démonstrations, pratiques sportives, expositions, jeux, escape-game, épreuves diverses…

Célébration des Jeux de Paris 2024, mais aussi fête du jeu, avec la MJC et le COFALS qui proposeront plein d’idées ludiques pour occuper vos temps libres. Venez jouer avec eux !

Possibilité de se restaurer sur place.

Journée clôturée par une rencontre de pré-national féminine de handball à 18h.

Événement organisé en partenariat avec les associations sportives lambescaines. .

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

Parc des sports 2 Avenue Leo Lagrange

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sports@lambesc.fr

