Lambesc Bouches-du-Rhône Tout au long de la journée, des initiations vous seront proposées avec des animations intergénérationnelles et familiales, ainsi que des démonstrations.

La journée se terminera par une soirée mousse pour le plaisir des petits et des grands !

Après 2 ans d'absence, la Fête des Sports fait enfin son grand retour ! L'occasion pour tous de découvrir les activités sportives qu'offre notre ville, dans une ambiance festive et conviviale.

La journée se terminera par une soirée mousse pour le plaisir des petits et des grands !

Parc des sports 2 Avenue Leo Lagrange Lambesc

