De 10 h à 17 h au stade de Clermont-l’Hérault, venez faire des pieds et des mains ! Que vous soyez sportif(ve) amateur(e) ou chevronné(e), la 1ère édition de la Fête du sport est le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer. Rencontres avec les associations, initiations, démonstrations, épreuves sportives, cet évènement est la vitrine du sport pour tous.

Avec une trentaine d’associations sportives et près de 1400 licenciés, on peut dire que Clermont l’Hérault a l’esprit sportif. C’est une tradition que les élus ont toujours souhaité maintenir, tant la promotion du sport constitue pour la municipalité un engagement éducatif et social, un vecteur d’épanouissement et d’intégration important.

La ville est particulièrement attachée au travail des clubs auprès des jeunes, de leurs dirigeants, entraîneurs et bénévoles qui leur enseignent le goût de l’effort et du dépassement de soi, le sens du collectif, le plaisir de la victoire certes, mais aussi le respect mutuel… en fait, toutes les valeurs républicaines et laïques qui forgent des citoyens responsables.

+33 4 67 96 05 23

