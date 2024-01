Fête des sportifs Gymnase Jo Garret Montbard, samedi 10 février 2024.

Fête des sportifs Gymnase Jo Garret Montbard Côte-d’Or

L’Office Municipal des Sports et la Ville de Montbard, organisent la traditionnelle Fête des sportifs, samedi 10 février au gymnase Jo Garret à 18h.

Sportifs et bénévoles montbardois seront mis à l’honneur à cette occasion.

Au programme remise de récompenses, démonstrations de ju-jutsu, d’aïkido, twirling, et apéritif dinatoire.

En présence de Précilia Peccini et David De Vecchi.

Entrée libre et gratuite EUR.

Gymnase Jo Garret 2 Rue Léonard de Vinci

Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10



L’événement Fête des sportifs Montbard a été mis à jour le 2024-01-23 par COORDINATION CÔTE-D’OR