Fête des soupes Perreuil, 6 novembre 2022, Perreuil.

Fête des soupes

2022-11-06 – 2022-11-06

EUR Un concours de soupes où les participants confectionnent une ou des soupes qui seront dégustées en début de soirée par le public. La fête se terminera par le vote du public pour l’élection des meilleures soupes et chaque participant recevra un petit cadeau.

Pour qui est-ce ?

Pour tout le monde, que vous présentiez une soupe ou non !

Inscrivez-vous en individuel, en famille, entre amis, avec votre association, pour confectionner et proposer à la dégustation les soupes les plus inventives, traditionnelles, raffinées ou surprenantes. Soupe à l’ananas et aux épices, soupe de panais au foie gras, soupe de légumes verts au camembert ou encore velouté à base de Saint-Jacques, de pétoncles ou de saumon, tout est bon pour étonner les papilles et séduire les visiteurs-goûteurs.

serge.pocheron@orange.fr +33 3 85 55 24 18

