Fête des Sottises ! Salies-de-Béarn, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Salies-de-Béarn.

Fête des Sottises ! 2021-07-23 – 2021-07-25

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

C’est au travers des arts de la rue dans toute leur pluridisciplinarité et l’itinérance que Lacaze aux sottises prend plaisir à aller à la rencontre de tous les publics, dans une dynamique d’éducation populaire, notamment par le biais de partenariats avec des structures empruntes au monde scolaire, jeunesse, social, médicosocial, carcéral…

Pour une ouverture sur le monde et sur autrui, Lacaze aux sottises crée le dialogue entre les personnes et les cultures – culture du spectacle vivant, culture du vivant végétal, culture individuelle et collective, culture sociale, culture locale…

Préambules du 19 au 22/07/2021.

+33 5 59 38 68 71

Guillaume Langla

