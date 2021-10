Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Finistère, Locmaria-Plouzané Fête des sorciers Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Locmaria-Plouzané

Fête des sorciers Locmaria-Plouzané, 14 novembre 2021, Locmaria-Plouzané. Fête des sorciers Salle du Ponant de Keralaurent Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané

2021-11-14 11:00:00 – 2021-11-14 17:00:00 Salle du Ponant de Keralaurent Route de Pen ar Menez

Locmaria-Plouzané Finistère Locmaria-Plouzané Cette manifestation consiste en une kermesse sur le thème des sorciers et de Harry Potter. Pour le plaisir des petits et des grands ! secre.apel29280@gmail.com Cette manifestation consiste en une kermesse sur le thème des sorciers et de Harry Potter. Pour le plaisir des petits et des grands ! Salle du Ponant de Keralaurent Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locmaria-Plouzané Autres Lieu Locmaria-Plouzané Adresse Salle du Ponant de Keralaurent Route de Pen ar Menez Ville Locmaria-Plouzané lieuville Salle du Ponant de Keralaurent Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané