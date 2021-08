Fête des Solidarités et du Vivre Ensemble Cancon, 25 septembre 2021, Cancon.

Fête des Solidarités et du Vivre Ensemble 2021-09-25 10:30:00 – 2021-09-25 20:30:00

Cancon Lot-et-Garonne Cancon

Restauration sur place midi et soir, stands, nombreuses animations dont la “Spirale du Smartphone”(prix du conseil de l’Europe pour Solidarité internationale 47 et le ccfd-Terre Solidaire), mini escape-game “Qui a tué Gaïa?”, initiation danse par la Studio Danse Cancon, et soupe party offerte à 19h.

Organisée par divers organismes de solidarité, de sport et culturels tels que le CCFD-Terre Solidaire, les Secours Populaires et Catholiques, la médiathèque intercommunale, Ciné 4,.. À l’initiative du CCFD-Terre Solidaire qui en assure la coordination.

+33 7 72 21 94 65

©ccfd

