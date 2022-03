Fête des Simples Rosans Rosans Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

2022-09-24 – 2022-09-25

Rosans Hautes-Alpes Rosans En 2022, le syndicat SIMPLES fête ses 40 ans et organise plus de 20 fêtes en France. Au programme : ateliers de distillation, marches botaniques, concerts, débats, conférences, marchés de producteurs… Et diffusion du film des 40 ans du syndicat ! rosans@sisteron-buech.fr +33 4 92 66 66 66 http://www.sisteron-buech.fr/ Rosans

