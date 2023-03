Fête des saveurs d’automne – Vide grenier Saint-Priest-la-Marche Saint-Priest-la-Marche Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Priest-la-Marche

Fête des saveurs d’automne – Vide grenier, 14 octobre 2023, Saint-Priest-la-Marche Saint-Priest-la-Marche. Fête des saveurs d’automne – Vide grenier bourg Saint-Priest-la-Marche Cher

2023-10-14 08:00:00 – 2023-10-14 17:00:00 Saint-Priest-la-Marche

Cher Saint-Priest-la-Marche Le Châlot en marche vous invite à sa fête des saveurs d’automne : animation autour de la châtaigne, mais aussi fabrication de jus de pommes, vide grenier. Fête des saveurs d’automne du le Châlot en marche +33 6 09 40 36 03 Saint-Priest-la-Marche

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Saint-Priest-la-Marche Autres Lieu Saint-Priest-la-Marche Adresse bourg Saint-Priest-la-Marche Cher Ville Saint-Priest-la-Marche Saint-Priest-la-Marche Departement Cher Lieu Ville Saint-Priest-la-Marche

Saint-Priest-la-Marche Saint-Priest-la-Marche Saint-Priest-la-Marche Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-priest-la-marche saint-priest-la-marche/

Fête des saveurs d’automne – Vide grenier 2023-10-14 was last modified: by Fête des saveurs d’automne – Vide grenier Saint-Priest-la-Marche 14 octobre 2023 Bourg Saint-Priest-la-Marche Cher cher Saint-Priest-la-Marche

Saint-Priest-la-Marche Saint-Priest-la-Marche Cher