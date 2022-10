Fête des saveurs d’Automne Saint-Priest-la-Marche Saint-Priest-la-Marche Catégories d’évènement: Cher

Cher Saint-Priest-la-Marche Le Châlot en marche vous invite à la fête des saveurs d’automne.Brocante à partir de 8h. Balade reconnaissance dex plantes à vannerie à 10h30 ou à 14h30, tarif 5€ réservation 06 64 61 46 30. Initiation et découverte des saveurs des vins 10h, 12h, 14h30, 16h30 réservation 06 09 40 36 03. Grilloir à châtaignes, jus de pomme, travail du bois. Promenade en calèche à partir de 10h30. Toute la journée buvette, sandwichs, pâtisseries, plateau repas pour 10€. Brocante et animations autour de la châtaigne +33 6 09 40 36 03 ©chalotenmarche

