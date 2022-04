Fête des saints Louis et Zélie Martin

2022-07-09 – 2022-07-12 Rendez-vous à la Basilique Sainte Thérèse de Lisieux du 9 au 12 juillet ! Chaque année les pèlerins viennent nombreux participer aux animations pour les familles (temps de prière, feu d'artifice, concert, théâtre de marionnettes, lâcher de ballons, visite insolite, etc…) qui leurs permettent de mieux connaître la vie des saints Louis et Zélie Martin et de se confier à leur intercession. info@therese-de-lisieux.com +33 2 31 48 55 08 https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/evenement/fete-des-saints-louis-et-zelie-martin/

