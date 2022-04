Fête des Saints de Glace Les Vallées de la Vanne, 8 mai 2022, Les Vallées de la Vanne.

Fête des Saints de Glace Les Vallées de la Vanne

2022-05-08 – 2022-05-08

Les Vallées de la Vanne Yonne Les Vallées de la Vanne

EUR L’association Coeur de Vanne organise la 25ème fête des Saints de Glace de Vareilles.

Les Saints de Glace (saint Servais, saint Mamert, et saint Pancrace) sont redoutés pour leurs gelées tardives mais annonciateurs des premiers beaux jours. Cette fête prédit le début des plantations en pleine terre. Elle réunit des professionnels et des amateurs autour du jardin. Il y aura un grand nombre des producteurs qui ont fait la renommée de la traditionnelle fête des Saints de glace. Vous découvrirez également cette année de nouveaux exposants qui ont souhaité faire partie de l’aventure.

Cette année il y aura donc :

– Des plantes vivaces et annuelles, des plants de légumes rares et anciens, des arbustes, des rosiers, des cactus et de nombreuses plantes originales.

– Des produits locaux de qualité à emporter tels que le cidre du Pays d’Othe, des apéritifs, du miel, des légumes, des lentilles, des fruits, des confitures artisanales…

– Une brocante et des décos spécial jardin

– Des expositions…

Restauration et buvette sur place.

coeur.de.vanne@gmail.com http://lavieavareilles.com/

Les Vallées de la Vanne

