Fête des Rosiers de Printemps aux Chemins de la Rose Roseraie – les chemins de la rose Doué-la-Fontaine, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Événement printanier incontournable pour les passionnés de roses et de plantes, la Fête des rosiers vous accueille le 1er et 2 Juin 2024 à la Roseraie Les Chemins de la Rose. Profitez de votre visite et du marché aux rosiers pour parfaire votre jardin, avec les conseils de spécialistes.

Cette fête vous emporte dans une promenade enivrante à travers des parcours thématiques de visite. En descendant la passerelle, vous découvrirez un nuancier de couleurs et la floraison printanière.

Au coeur du parc, le marché aux rosiers vous propose une collection de plus de 800 variétés de rose, de notre production. Prenez des idées pour compléter votre jardin et repartez avec des rosiers buissons, grimpants ou des roses anciennes.

Au programme de ce week-end dédié aux belles plantes et à l’art de vivre :

– La rencontre avec des professionnels passionnés

– Des animations

– Une chasse au trésor pour les enfants

– La restauration, bar salon de thé

– Le marché aux rosiers

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Profitez d’une programmation spéciale pour la 21ème édition. Cette année, le thème est : Les cinq sens au jardin.

Dans ce havre de paix , profitez d’un concert en plein air.

Samedi 1er et dimanche 2 juin à partir de 15h > Installez-vous confortablement dans l’espace Apéro Jardin et laissez-vous emporter par Nicolas Atchev, une expérience musicale unique au cœur de la nature.

Roseraie – les chemins de la rose Parc de Courcilpleu Route de Cholet, Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

