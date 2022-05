Fête des Rosières La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: 79800

Fête des Rosières La Mothe-Saint-Héray, 2 septembre 2022

2022-09-02 – 2022-09-04

Fête des rosières

Vendredi 2 septembre : Orangerie

à partir de 21h : Défilé de chars aller-retour de l’orangerie au centre-bourg

23h : Grand feu d’artifice, spectacle pyro-mélodique,buvette et restauration rapide

Samedi 3 septembre : Théâtre de verdure, parc municipal

après-midi “Tous mes vœux de bonheur”spectacle par la C ie l’ouvrage de Thouars.

19h30 : Complexe sportif.

Restauration sur place avec food-trucks.

21h : Spectacle “Escales celtiques” par la Cie estival.

à la suite : Bal de la Rosière avec DJ au complexe sportif

Dimanche 4 septembre :

15h : Départ de la grande cavalcade, aller-retour de l’orangerie au centre-bourg

La Mothe-Saint-Héray

