2023-06-11 10:00:00 – 2023-06-11 21:00:00

Bas-Rhin Vente de rosiers en pots par un rosiériste professionnel, bouquets de roses et arrangements, conseils. Buvette et restauration midi et soir. A midi jambonneau « Waedele », ou jambon chaud, frites et salade. Tartes flambées dimanche soir. Conseils et vente de rosiers en pots, bouquets de roses et arrangements. Buvette et restauration. Rosheim

