Fête des Rhododendrons Châteauneuf-sur-Loire, 4 juin 2022, Châteauneuf-sur-Loire.

2022-06-04 – 2022-06-05

Châteauneuf-sur-Loire Loiret

À l’approche de l’été, la floraison des rhododendrons à Châteauneuf-sur-Loire est un excellent prétexte pour, une fois n’est pas coutume, troubler l’atmosphère si paisible du parc du château pour se réunir et faire la fête. Traversez la fête foraine pour pénétrer dans la cour du château et accéder aux nombreuses animations, stands et expositions. Prenez un instant pour visiter le parc et le musée de la Marine de Loire, en libre accès toute la journée, mangez local sur les pelouses du château et ne manquez pas les concerts du soir. Associations locales, professionnels, artistes, pépiniéristes, artisans et passionnés vous attendent pour passer un bon moment, en famille ou entre amis, et apprendre à mieux connaître ce qui fait l’âme de cette ville des bords de Loire.

+33 2 38 58 41 18 https://www.chateauneuf-sur-loire.com/culture-sport-et-loisirs/fete-des-rhododendrons

Châteauneuf-sur-Loire

