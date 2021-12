Fête des Remparts Dinan, 22 juillet 2023, Dinan.

Fête des Remparts Dinan

2023-07-22 – 2023-07-23

Dinan Côtes d’Armor Dinan

Tous les deux ans, depuis 1983, la Fête des remparts envahit la jolie ville de Dinan le temps d’un week-end. Venez plonger dans l’époque médiévale et laissez-vous porter par cette ambiance festive et conviviale. L’univers décalé, l’ambiance chaleureuse, les Dinannais costumés et de nombreuses animations font de ce rendez-vous un véritable succès !

contact@fete-remparts-dinan.com +33 2 96 87 94 94 http://www.fete-remparts-dinan.com/

Tous les deux ans, depuis 1983, la Fête des remparts envahit la jolie ville de Dinan le temps d’un week-end. Venez plonger dans l’époque médiévale et laissez-vous porter par cette ambiance festive et conviviale. L’univers décalé, l’ambiance chaleureuse, les Dinannais costumés et de nombreuses animations font de ce rendez-vous un véritable succès !

Dinan

dernière mise à jour : 2021-12-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme