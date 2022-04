Fête des Remparts Châtenois, 12 juin 2022, Châtenois.

Fête des Remparts Châtenois

2022-06-12 09:30:00 – 2022-06-12

Châtenois Bas-Rhin

Née en 2003 pour promouvoir de façon festive les remparts de Châtenois dont la restauration a démarré en 2001, la Fête des Remparts de Châtenois s’est développée, depuis d’année en année. Dans un site magnifique, le quartier du Château, double enceinte fortifiée autour de l’église Saint-Georges, la Fête des Remparts a su préserver une authenticité médiévale en rassemblant de nombreuses troupes et passionnés, plus de 500 acteurs en costumes. Festive et ludique, elle fait replonger ses visiteurs, tant petits que grands, dans cette époque médiévale teintée de nobles gens, chevaliers, combats, mets subtiles, musiques, danses et monnaie spécifique à la fête. Entre banquet médiéval, animations, marché médiéval, diverses expositions, jeux anciens…chacun y trouvera assurément son bonheur !

Journée dédiée à la découverte du Moyen-Age sur le site des Remparts

+33 6 08 22 52 13

Châtenois

