FÊTE DES REMPARTS, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Alet-les-Bains.

FÊTE DES REMPARTS 2021-07-11 09:00:00 – 2021-07-11 23:00:00

Alet-les-Bains 11580 Alet-les-Bains

Ouverture du défilé par les Chevaliers sur leurs chevaux harnachés, départ à 10h30 du stade municipal.

Inauguration de la fête à 11h30 au jardin de la Mairie.

Marché artisanal toute la journée.

Animations dans l’abbaye, parc des thermes, boulodrome et médiathèque.

Espace jeux médiévaux et calligraphie sur la place du village.

Repas sous chapiteau à 20h15.

Spectacle de feux à 22h15 dans l’abbaye (6 € l’entrée)

Buvette et restauration sur place y compris en soirée.

Entrée adultes : 3€, pour les enfants de moins de 10 ans et personnages costumés médiéval : gratuit.

animalet@outlook.fr +33 6 25 22 42 86 https://www.facebook.com/Animalet-1637020443212870

