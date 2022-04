Fête des Rameaux de Chabeuil Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Fête des Rameaux de Chabeuil Chabeuil, 9 avril 2022, Chabeuil. Fête des Rameaux de Chabeuil Rue du Pré au Dames Centre culturel Chabeuil

2022-04-09 – 2022-04-11 Rue du Pré au Dames Centre culturel

Chabeuil Drôme Chabeuil Samedi 9 : Puces des Rameaux à partir de 8h, buvette et restauration sur place

Dimanche 10, rôtie, foujou, vin blanc offert à la population, rue G.André à 10h30, avec Los Cailletos

Lundi 11, concours de longue, repas tripes 17€ (inscription sur place) comitedesfetesdechabeuil@orange.fr +33 6 78 67 61 11 http://www.comitedesfetesdechabeuil.fr/ Rue du Pré au Dames Centre culturel Chabeuil

