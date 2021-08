Lille rue berlioz Lille, Nord Fête des quartiers rue berlioz Lille Catégories d’évènement: Lille

Fête des quartiers

rue berlioz, le samedi 18 septembre à 12:00

rue berlioz, le samedi 18 septembre à 12:00

La Fête des quartiers , également nommée Immeubles en fête ou fête des voisins, est une fête qui se donne pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre l’isolement et d’apprendre à se connaître. Cela permet surtout un rapprochement et aussi pour d’autres de se reconcilier autour d’un apéro. Fête des quartiers rue berlioz rue berlioz lille Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T20:00:00

