Bordeaux résidence Eugene Jacquet Bordeaux, Gironde Fête des quartiers résidence Eugene Jacquet Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Fête des quartiers résidence Eugene Jacquet, 26 septembre 2021, Bordeaux. Fête des quartiers

résidence Eugene Jacquet, le dimanche 26 septembre à 14:00

L’association Paroles d’Habitants vous propose de passer un moment convivial. Cette evenement se déroulera le 26 septembre, de 14h à 17h, à la résidence Eugene Jacquet (Saint Maurice Pellevoisin). ### Au programme : * Jeux pour enfants * Gouter Un moment festif pour petits et grands…

gratuit

Rassemblement festif. résidence Eugene Jacquet rue Eugene Jacquet Bordeaux Saint-Augustin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu résidence Eugene Jacquet Adresse rue Eugene Jacquet Ville Bordeaux lieuville résidence Eugene Jacquet Bordeaux