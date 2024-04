Fête des quartiers Ornans, samedi 8 juin 2024.

Venez défendre les couleurs de votre quartier en vous associant à vos voisins pour défier les autres ornanais ! Cette journée d’animation est organisée en lien avec les Comités de Quartiers. C’est un programme digne « d’Intervilles ».

Buvette et petite restauration, concert le soir, jeux et compétitions entre quartiers.

Entrée et activités gratuites pour tous. 0 0 EUR.

Début : 2024-06-08 11:00:00

fin : 2024-06-08

Parc de la Visitation

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

