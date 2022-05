Fête des Pradettes Place des Pradettes Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vie de quartier ————— **Organisée par le collectif des Pradettes, en partenariat avec le Centre culturel de quartier Bordeblanche** **Place des Pradettes** Les Pradettes font « enfin » leur fête et ce sera chouette… : spectacles des CLAE, jeux gonflables, buvette, grillades, animations et concert du groupe FM80.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

