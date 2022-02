Fête des potiers Ger Ger Catégories d’évènement: Ger

Fête des potiers Ger, 28 août 2022, Ger. Fête des potiers Le Placître 3 Rue du Musée Ger

2022-08-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-28 18:00:00 18:00:00 Le Placître 3 Rue du Musée

Ger Manche Ger Deux évènements en un week-end !

Soirée du feu : samedi 27 août, de 18h à minuit. Démonstration de cuissons, ambiance musicale, démonstrations sur le thème du feu, restauration sur place.

Marché de potiers : samedi 27, de 14h à 18h et dimanche 28 août, de 10h à 18h. Exposition-vente d’une trentaine de céramistes, animations (défournements de la veille) et ateliers-découverte, restauration sur place. Samedi : 3€ / adulte et 2€ / enfant.

