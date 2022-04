Fête des potiers

2022-08-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-27 23:30:00 23:30:00 Deux évènements en un week-end !

Soirée du feu : samedi 27 août, de 18h à minuit. Démonstration de cuissons, ambiance musicale, démonstrations sur le thème du feu, restauration sur place.

Marché de potiers : samedi 27, de 14h à 18h et dimanche 28… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

