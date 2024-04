Fête des possibles Route des Grands Essarts Bagneaux, dimanche 22 septembre 2024.

Fête des possibles Route des Grands Essarts Bagneaux Yonne

Ferme vivante 89.10 et l’association Nature & Vie organisent la fête des possibles afin d’accompagner le grand public vers un mode de vie plus durable.

De nombreux acteurs locaux seront présents (paysans, artisans, associations…) afin d’échanger avec le public sur les initiatives possibles. Différents ateliers seront proposés mettant en avant la protection de la nature et le faire soi-même.

L’alimentation bio sera à l’honneur, un film sur l’agriculture sera programmé le matin avec une présentation de Ferme vivante 89.10 et de ses choix techniques. Une conférence de Marc Dufumier est attendue l’après midi.

Sur place restauration bio et marché artisanat et producteurs.

Apportez vos contenants pour viande, produits laitiers, etc… EUR.

Début : 2024-09-22 10:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Route des Grands Essarts Ferme vivante 89.10

Bagneaux 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fermevivante89.10@gmail.com

