Fête des Pommiers Fouesnant, 16 juillet 2022, Fouesnant.

Fête des Pommiers Fouesnant

2022-07-16 – 2022-07-17

Fouesnant Finistère

Le Comité des Fêtes de Fouesnant organise chaque année depuis de nombreuses années cet événement incontournable à Fouesnant.

Elle est le reflet des traditions fouesnantaises et surtout l’occasion pendant 2 jours de les célébrer.

Stars de la fête, cidres et jus de pomme, bien sûr, mais aussi et surtout initiation à la danse bretonne, jeux bretons, dîner grillades, Fest-Noz, randos, défilé, gala folklorique de danses traditionnelles avec spectacle de danses … Le tout, clôturé par un feu d’artifice haut en couleurs.

Au programme :

SAMEDI

– 10h00 : Concours de cidre et de jus de pomme du Terroir à l’ Archipel (gratuit)

– 14h00 : Concours de pétanque au terrain de sport des Balnéides, (6 € la doublette) organisé par la Pétanque Fouesnantaise.

– 14h30 : Résultat du Concours de cidre et jus de pomme au restaurant scolaire (gratuit)

– 17h30 à 19h00 : Initiation à la danse bretonne à l’école de Kérourgué (gratuit)

– 18h00 : Présentation des Fleurs de Pommiers 2020 et remise des épingles, Place de la mairie (gratuit)

– 19h00 : Dîner grillade (payant) animé par des chants de marins (spectacle gratuit), place de la mairie

– 21h00 : Fest­ Noz animé, place de la mairie (gratuit).

DIMANCHE :

07h00 : Randonnée cyclotouriste des Pommiers avec l’association Vélo club de Fouesnant, départs pour 30/55/100 kms – Rendez­ vous à la halle des sports de Bréhoulou, 3 € licenciés, 5€ sur place.

08h30 : Marche avec l’association Fouesnant Rando, place de la Mairie, 2 parcours de 8 km à

9 h 30 et 12 km à 9h00 –

inscription à 8 h 30 , 3 € sur place.

10h00 : Messe des Pommiers, Eglise Saint-Pierre de Fouesnant, en présence des trois Fleurs de Pommiers.

11h30 : Sortie en aubade avec le Bagad Bro Foën et le cercle celtique Ar Pintiged Foen.

11h30 : Grand défilé dans les rues de Fouesnant avec bagadous et cercles celtiques ainsi que des fleurs de pommiers et d’une dizaine de chars à bancs (gratuit).

12h30 : Repas grillades (payant) place de la mairie.

13h30 : Gala folklorique (danses et musiques traditionnelles), Place de la mairie (gratuit)

19h15 : Triomphe des sonneurs, rue de Cornouaille (gratuit)

21h00 : Spectacle de danses traditionnelles du Cercle celtique Ar Pintiged Foen de Fouesnant, Place de la mairie (gratuit).

22h00 : Retraite aux flambeaux, départ place de la mairie vers le terrain des Balnéides

23h00 : Feu d’artifice, terrain des Balnéides (gratuit).

Fouesnant

