Relais Nature du Parc de la Deûle, le dimanche 19 juin à 14:00

Pour célébrer cette journée, découvrir ces alliés des plantes à fleurs et les risques qui les menacent, des ateliers de découverte et de création sont mis en place. Visitez également le Relais Nature : l’expo du mois « Insectes », l’exposition permanente « La Nature retrouvée », le jardin des expériences. Venez profiter d’un bel après-midi dans le monde coloré des insectes pollinisateurs. 14h-18h30 en continu **ATELIERS** **« Fabrique ton observatoire à insectes »** avec Fabien Jonckheere Fabriquez votre boîte pour attraper et observer les insectes (avant de les libérer). À partir d’un pot à confiture et d’une petite loupe, percez, coupez, assemblez : vous obtenez votre premier outil d’entomologiste en herbe ! **« Ma boîte entomo’ »** avec la LPO Nord Savez-vous que les papillons et les abeilles ne sont pas les seuls à transporter du pollen ? Avec la LPO Nord, identifiez la famille à laquelle appartient tel ou tel insecte pollinisateur, échangez sur son régime alimentaire et son rôle dans son écosystème, puis réalisez votre boîte entomologique en papier. **« Bombes à graines »** avec Nature Résiliente Et s’il était temps de remettre du vert dans nos vies ? Armez-vous pour réensauvager notre environnement quotidien et aider les pollinisateurs à se nourrir (et donc à polliniser) dans des petits coins de prairies fleuries. Pour cela rien de plus simple : fabriquez votre bombe à graines ! **« Observations des petites bêtes de la prairie »** avec les animateurs du Relais Nature Attrapez les petites bêtes de la prairie délicatement, observez-les attentivement, déterminez-les méthodiquement, puis relâchez-les doucement dans leur monde. 14h / 15h / 16h30 / 17h30 (inscription sur place) Durée : 1h **EXTRACTION DE MIEL** avec Les mûres ont des abeilles Une hausse de ruche est à votre disposition : grâce aux explications de Les mûres ont des abeilles, à vous de désoperculer un côté de cadre, tourner la manivelle de l’extracteur, vérifier le taux d’humidité du miel, mettre en pot et en réaliser l’étiquette ! Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Gratuit Extraction de miel : nombre de places limité, inscription sur place

Le monde des Pollinisateurs est en fête ! Seul, en famille ou entre amis, venez profiter de cet après-midi pour l’explorer, rencontrer ses occupants, apprendre à les connaître et à les aider !

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T18:30:00