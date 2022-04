Fête des plants potagers Champcerie, 14 mai 2022, Champcerie.

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 Les légumes du Moulinet Le Moulinet

Champcerie Orne Champcerie

Venez choisir vos plants potagers directement à la ferme !

Au menu :

Tomates anciennes et classiques

Poivrons aubergines

Concombres, courgettes, courges et melon

Salades

Aromates…

Tous les plants sont fait chez nous et par nous avec nos petites mains et sont en route depuis le mois de février. ‍ ‍

Vous pourrez en profiter pour visiter la ferme et les cultures.

À la boutique vous trouverez en plus de nos légumes de saison, des œufs et rillettes, tisanes, cidres et jus de pommes, fromages et pains locaux et bio

Des plantes mellifères seront aussi disponibles proposés par Flower power , pépinieriste vivaces,

On vous attends nombreux pour ce premier évènement 2022 à la ferme !

+33 6 59 63 17 74

