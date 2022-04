Fête des plants et des plantes Parc de la Maison Marret, 7 mai 2022, Beaulieu-sur-loire.

Fête des plants et des plantes

Parc de la Maison Marret, le samedi 7 mai à 10:00

Pour sa première animation de la saison, la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire met à l’honneur les plants et les plantes. Plusieurs animations auront lieu en lien avec la nature, l’art, le patrimoine culturel dans le parc de la Maison Marret : présentation de la roseraie et du projet d’aménagement, conférence sur la conception de ses jardinières et potées fleuries, conférence sur la culture de la Rose Centifolia et la transformation de la plante à parfum, présentation “la tomate du producteur à l’assiette”, sortie découverte des plantes sauvages et comestibles. Une bourse aux plants et aux plantes est proposée aux particuliers, des professionnels et passionnés d’horticulture et plusieurs producteurs de la Maison du Terroir et d’Animations seront présents.

Voir https://bit.ly/fetedesplantesbeaulieu

Parc de la Maison Marret Place du 11 novembre, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire



2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00