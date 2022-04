Fête des plants bio Solembio, 30 avril 2022, Orléans.

Fête des plants bio ——————- ### Samedi 30 avril 2022 de 10h à 18h Après deux ans d’absence, nous pouvons de nouveau nous retrouver pour notre traditionnelle Fête des plants bio, le samedi 30 avril de 10h à 18h sur notre site de production au 132 Ter Rue des Montées au sud d’Orléans. Plus de 80 variétés de plants bio, sélectionnées spécialement pour les jardiniers amateurs seront en vente. Vous retrouverez notamment des plants classiques et variétés anciennes. Certains plants en quantité limitées seront disponibles uniquement lors de vos retraits chez Solembio. Plantez bio, local et solidaire ! Cette journée est l’occasion de venir s’approvisionner tout en soutenant la démarche solidaire de notre chantier d’insertion en maraîchage biologique où nous employons des personnes en difficultés sociales et professionnelles que nous aidons dans la construction de leur projet professionnel. **2 solutions pour l’achat de vos plants :** * Fête des plants le samedi 30 avril de 10h à 18h chez Solembio. * Commande possible sur notre site de click & collect dès le 4 avril avec retrait des commandes et paiement le jour J ou du mercredi 4 au vendredi 6 mai. Le paiement se fera sur place lorsque que vous viendrez récupérer votre commande. **Ouverture exceptionnelle de notre vente directe de légumes bio le samedi 30 avril.**

Entrée libre

Solembio 132 Ter rue des Montées, 45100 Orléans Orléans Loiret



