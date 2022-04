Fête des plants anciens et rares Curgy, 1 mai 2022, Curgy.

Fête des plants anciens et rares Alôsnys A Vergoncey, Route de la Vernusse Curgy

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-10 18:00:00 Alôsnys A Vergoncey, Route de la Vernusse

Curgy Saône-et-Loire

EUR Le domaine d’Alôsnys dans sa démarche de transmission et de conservation des variétés anciennes, à le plaisir de vous accueillir lors de sa fête des plants anciens début mai.

Lors de cet événement, vous pourrez découvrit le domaine et ses nouveautés. Ainsi que les plants des variétés anciennes d’aromatiques, de fruits et légumes aussi beaux que curieux. Prévoyez vos cagettes et godets pour ramener les plants à installer dans votre jardin. Visite du domaine et accès aux jeux d’enfants également. Collection de 250 variétés de tomates anciennes, de plantes aromatiques, de fleurs comestibles; de fruitiers et fruits rouge…. Visite du domaine de 3.5 ha. Jeux pour enfants. Pique nique possible sur place.

alosnys@gmail.com https://www.alosnys.com/

