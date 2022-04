Fête des Plantes – Végétal Passion Redon, 23 avril 2022, Redon.

Fête des Plantes – Végétal Passion Rue de la Maillardais Lycée Issat Redon

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 19:00:00 Rue de la Maillardais Lycée Issat

Redon Ille-et-Vilaine

Amateurs de jardins et de nature, venez découvrir plantes ornementales et potagères, arbustes de collection, créations artisanales, objets de décoration… Vous pourrez aussi admirer l’exposition d’art floral, dédiée cette année au thème « C’est la Fête ! » et rencontrer horticulteurs et pépiniéristes, artisans nature, créateurs et associations.

Et tout au long de cette journée, dans une ambiance festive : démonstrations, animations pour petits et grands, conseils en jardinage et aménagement…

Restauration sur place.

marie-paule.perinel@wanadoo.fr +33 6 76 34 40 70 http://www.shpr.info/

