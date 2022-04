FÊTE DES PLANTES Sapois Sapois Catégories d’évènement: Sapois

Vosges

FÊTE DES PLANTES Sapois, 14 août 2022, Sapois. FÊTE DES PLANTES Le Haut du Tôt Centre village Sapois

2022-08-14 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-14 18:00:00 18:00:00 Le Haut du Tôt Centre village

Sapois Vosges Sapois Fête annuelle mettant à l’honneur les plantes : plantes médicinales et condimentaires ainsi que leurs dérivés (sirops, huiles essentielles, …), plantes d’ornement pour le jardin. Produits du terroir, artisanat, folklore, expositions et jeux. +33 6 20 91 42 02 Michel Laurent

Le Haut du Tôt Centre village Sapois

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Sapois, Vosges Autres Lieu Sapois Adresse Le Haut du Tôt Centre village Ville Sapois lieuville Le Haut du Tôt Centre village Sapois Departement Vosges

Sapois Sapois Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sapois/

FÊTE DES PLANTES Sapois 2022-08-14 was last modified: by FÊTE DES PLANTES Sapois Sapois 14 août 2022 Sapois Vosges

Sapois Vosges