FÊTE DES PLANTES Saint-Papoul Saint-Papoul Catégories d’évènement: Aude

Saint-Papoul

FÊTE DES PLANTES Saint-Papoul, 8 mai 2022, Saint-Papoul. FÊTE DES PLANTES Saint-Papoul

2022-05-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 17:30:00 17:30:00

Saint-Papoul Aude Saint-Papoul Fête des plantes de l’abbaye-cathédrale de Saint-Papoul – 2ème édition Découvrez l’abbaye-cathédrale ouverte gratuitement ce jour là, et les extérieurs du palais épiscopal, parties privées ouvertes pour l’occasion.

Depuis la nuit des temps, les moines cultivaient des plantes nourricières mais également des plantes médicinales.

Rendez-vous avec les producteurs et artisans du marché, avec les associations “nature” du territoire et de nombreuses animations. +33 4 68 94 97 75 Saint-Papoul

dernière mise à jour : 2022-04-15 par A.D.T. de l’Aude / OTI Castelnaudary Lauragais Audois

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saint-Papoul Autres Lieu Saint-Papoul Adresse Ville Saint-Papoul lieuville Saint-Papoul Departement Aude

Saint-Papoul Saint-Papoul Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-papoul/

FÊTE DES PLANTES Saint-Papoul 2022-05-08 was last modified: by FÊTE DES PLANTES Saint-Papoul Saint-Papoul 8 mai 2022 Aude Saint-Papoul

Saint-Papoul Aude