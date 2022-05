Fête des plantes Saint-Jacut-de-la-Mer, 29 mai 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer.

Fête des plantes Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

2022-05-29 – 2022-05-29 Abbaye 3 Rue de l’Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor

L’Abbaye se réjouit d’être à nouveau en mesure d’accueillir la traditionnelle Journée des plantes organisée par et au profit de l’association Little World Népal-France. L’idée est simple : voici le printemps et des besoins se font sentir un peu partout dans les jardins. Remplacer un arbuste ici, planter des fleurs là-bas, restaurer et diversifier un massif… Où trouver de la matière pour faire tout cela ? Et bien, justement, à la Journée des Plantes à l’Abbaye ! nProgramme : n- Exposition-vente de plantes, n- Activités ludiques, n- Petite restauration, n- Film d’animation à 18h

+33 2 96 27 71 19

