FÊTE DES PLANTES PORTES OUVERTES L’Herberie de la Saulx Mognéville, samedi 3 août 2024.

FÊTE DES PLANTES PORTES OUVERTES L’Herberie de la Saulx Mognéville Meuse

Samedi

Pour la cinquième année, l’Herberie de la Saulx vous ouvre ses portes !

L’association « L’Herberie et Cie » propose sa deuxième fête des plantes en même temps que les portes ouvertes de l’Herberie de la Saulx.

Au programme :

– visites de la ferme,

– exposition et vente de produits locaux, marché artisanal et de producteurs,

– animations autour des plantes et de la nature,

– spectacles et ateliers,

– soirée repas (sur réservation) et concert.

Entrée gratuite. Informations et réservations sur notre site internetTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 14:00:00

fin : 2024-08-03

L’Herberie de la Saulx 11 Rue de Rippe

Mognéville 55800 Meuse Grand Est contact@lherberiedelasaulx.fr

L’événement FÊTE DES PLANTES PORTES OUVERTES Mognéville a été mis à jour le 2024-03-11 par OT SUD MEUSE