Fête des plantes Mucem, 13 novembre 2022, Marseille 2e Arrondissement .

Fête des plantes

2022-11-13 15:00:00 – 2022-12-18

Comme chaque année, au printemps, le Mucem met à l’honneur son Jardin des migrations avec la Fête des plantes : un week-end mêlant ateliers, animations et grand marché autour de l’agroécologie et de la protection du vivant.



Véritable jardin manifeste, le Jardin des migrations offre un parcours à la découverte de l’histoire de la végétation méditerranéenne et de ses usages. Il illustre le brassage des cultures en Méditerranée et raconte l’histoire du lien qui unit les hommes et les plantes depuis des millénaires.



– Un marché aux plantes bio et méditerranéennes



Durant tout le week-end, une dizaine de pépiniéristes spécialistes du jardin méditerranéen et défenseurs de l’agroécologie proposent plants et conseils botaniques au sein d’un étonnant marché aux plantes, niché dans la cour de la Commande.

À la différence des marchés aux plantes classiques, l’ensemble des producteurs sélectionnés portent dans leur travail un engagement en faveur de l’agriculture biologique et de la protection du vivant.



Le public pourra y trouver différentes plantes méditerranéennes : des cactées, des plants d’aromatiques, des pousses d’arbres, des rosiers en pots, mais aussi des graines ou même de poétiques cabanes à insectes.





– Un marché de producteurs et de créateurs



Cette année le Mucem prolonge l’expérience en invitant des artisans marseillais et régionaux travaillant dans le respect de la biodiversité. Herbiers, eaux florales et cosmétiques, épicerie, vannerie, fleurs séchées, livres spécialisés… Rendez-vous sur la place d’Armes pour prolonger l’univers des plantes et du jardin !





– Des animations, des visites guidées et des ateliers jardinage et herboristerie



Enfin, les petits et les grands amoureux de la nature pourront participer à des visites guidées du jardin, mais aussi à des ateliers de pratique et de sensibilisation organisés par le Mucem, le Parc national des Calanques et Les Petits Débrouillards.



Le public sera par ailleurs invité à une visite du bateau de l’association Bourlingue et Pacotille, amarré sur le quai du Mucem. L’association proposera une sensibilisation à nos modes de transports et aux cultures méditerranéennes via la voile et l’art.



Petite restauration (bio et végétarienne) sur place.

