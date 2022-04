Fête des plantes Martigues, 24 avril 2022, Martigues.

Fête des plantes Route de Ponteau Plage des Laurons Martigues

2022-04-24 – 2022-04-24 Route de Ponteau Plage des Laurons

Martigues Bouches-du-Rhône

Au programme :

– Echanges et partages autour du jardin avec bourse aux plantes, boutures et semis, pots et autres outils et revues.

– Balade à la recherche de salades sauvages.

– Un coin jardin réservé aux enfants et l’atelier “Petites mains” qui donnera des tuyaux “couture et récup”.

– Expo-photo sur la faune et la flore du quartier

– Espace restauration avec soupes et food-truck “Côté tropiques”.



La centrale EDF est partenaire de l’opération.

Cette manifestation non commerciale est articulée autour d’une bourse aux plantes et d’une grainothèque. L’échange et le partage sont les principales références.

ciqlaurons@free.fr +33 6 70 57 38 44 http://lequartierdeslaurons-martigues.e-monsite.com/

dernière mise à jour : 2022-03-31 par