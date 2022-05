Fête des plantes “Le joli mai” La Charité-sur-Loire, 15 mai 2022, La Charité-sur-Loire.

Fête des plantes “Le joli mai” Quai Léopold Sédar Senghor Ile du Faubourg La Charité-sur-Loire

2022-05-15 – 2022-05-15 Quai Léopold Sédar Senghor Ile du Faubourg

La Charité-sur-Loire Nièvre La Charité-sur-Loire

EUR Vous y trouverez un choix important de plantes et de fleurs mais aussi tout ce qui contribue à agrémenter nos jardins et qui fait le bonheur des jardiniers. Les produits du terroir seront également bien représentés et les producteurs ravis de vous faire découvrir leurs spécialités.

Un stand de sandwiches et pâtisseries maison ainsi qu’une buvette vous seront proposés.

Tous les bénéfices de cette journée sont destinés aux différentes œuvres et actions soutenues tout au long de l’année par le Lions Club de La Charité comme le financement de séjours de vacances pour des enfants de la ville.

+33 3 86 70 10 56

Vous y trouverez un choix important de plantes et de fleurs mais aussi tout ce qui contribue à agrémenter nos jardins et qui fait le bonheur des jardiniers. Les produits du terroir seront également bien représentés et les producteurs ravis de vous faire découvrir leurs spécialités.

Un stand de sandwiches et pâtisseries maison ainsi qu’une buvette vous seront proposés.

Tous les bénéfices de cette journée sont destinés aux différentes œuvres et actions soutenues tout au long de l’année par le Lions Club de La Charité comme le financement de séjours de vacances pour des enfants de la ville.

Quai Léopold Sédar Senghor Ile du Faubourg La Charité-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-04 par